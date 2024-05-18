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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом манго, №10 - Запорожье (626330) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
9,98
Экономия: -0,48 грн
9,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
10,47
Экономия: -1,56 грн
8,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
8,09 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (10)
9,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (43)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
10,62
Экономия: -2,73 грн
7,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (10)
9,18 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (10)
10,76
Экономия: -1,94 грн
8,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
10,39
Экономия: -2,09 грн
8,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (9)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -1,16 грн
8,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (5)
8,85
Экономия: -0,45 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (10)
11,01
Экономия: -2,17 грн
8,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
9,25
Экономия: -0,55 грн
8,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
11,04
Экономия: -2,21 грн
8,83 грн