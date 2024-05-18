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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом дыни, №10 - Запорожье (626329) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
9,98
Экономия: -0,48 грн
9,50 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (8)
10,47
Экономия: -1,56 грн
8,91 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (4)
8,59 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (10)
9,90 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
9,90 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (8)
10,62
Экономия: -2,36 грн
8,26 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
8,06 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (9)
10,60
Экономия: -1,66 грн
8,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
9,14
Экономия: -1,11 грн
8,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (15)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
9,36
Экономия: -0,52 грн
8,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
8,85
Экономия: -0,45 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (10)
11,01
Экономия: -2,17 грн
8,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (5)
9,25
Экономия: -0,55 грн
8,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (9)
10,45
Экономия: -1,73 грн
8,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (6)
9,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
9,07 грн