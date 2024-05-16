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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом апельсина, №10 - Харьков (620432) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (15)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (13)
10,01
Экономия: -1,16 грн
8,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (18)
10,85
Экономия: -2,72 грн
8,13 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (22)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
10,46
Экономия: -1,51 грн
8,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
9,74
Экономия: -1,49 грн
8,25 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (29)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (17)
10,70
Экономия: -0,55 грн
10,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (11)
9,74
Экономия: -0,44 грн
9,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (4)
9,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
10,45
Экономия: -1,16 грн
9,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
9,47
Экономия: -0,88 грн
8,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (20)
8,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (8)
9,87
Экономия: -1,26 грн
8,61 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
10,46
Экономия: -1,53 грн
8,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (18)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
9,38
Экономия: -0,48 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (13)
9,31
Экономия: -0,31 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (7)
10,58
Экономия: -1,23 грн
9,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (31)
9,90 грн