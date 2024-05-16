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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом мяты, №10 - Харьков (620430) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (10)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
10,01
Экономия: -1,19 грн
8,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
9,86
Экономия: -0,36 грн
9,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
9,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
7,75 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
7,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (12)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (11)
10,02
Экономия: -1,19 грн
8,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (16)
9,74
Экономия: -1,49 грн
8,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (14)
8,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
9,60
Экономия: -1,07 грн
8,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (7)
7,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (11)
8,41
Экономия: -0,77 грн
7,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (3)
7,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (8)
9,45
Экономия: -1,43 грн
8,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (4)
8,77
Экономия: -0,47 грн
8,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (7)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
10,01
Экономия: -0,51 грн
9,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
9,10
Экономия: -0,91 грн
8,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (10)
9,90 грн