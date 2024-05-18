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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом лимона, №10 - Запорожье (620429) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (4)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
9,35
Экономия: -0,45 грн
8,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (12)
9,95
Экономия: -1,03 грн
8,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (9)
9,11 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (10)
9,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (48)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (14)
10,04
Экономия: -1,87 грн
8,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (10)
9,18 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (10)
10,76
Экономия: -1,85 грн
8,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (10)
9,14
Экономия: -0,82 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,66 грн
8,34 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
8,85
Экономия: -0,45 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
10,86
Экономия: -2,52 грн
8,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (7)
9,25
Экономия: -0,94 грн
8,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (6)
11,19
Экономия: -2,37 грн
8,82 грн
Аптека бам
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Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (7)
9,90 грн