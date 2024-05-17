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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом лимона, №10 - Львов (620429) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (7)
8,54 грн
Аптека сальве
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
10,00 грн
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
10,26
Экономия: -2,48 грн
7,78 грн
Пульс
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Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (10)
8,46 грн
Аптека бам
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Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (12)
9,90 грн
Пульс
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Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (8)
11,40 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
9,01 грн
Swiss pharmacy
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Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (3)
9,31 грн
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (21)
9,90 грн
Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (13)
9,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (39)
8,51
Экономия: -0,42 грн
8,09 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (15)
10,98
Экономия: -2,58 грн
8,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (27)
9,90 грн
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (15)
9,90 грн
Подорожник
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Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (14)
9,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (29)
9,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (3)
7,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (13)
9,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (30)
9,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (24)
9,90 грн