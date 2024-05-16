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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом лимона, №10 - Харьков (620429) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (9)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
11,32
Экономия: -2,39 грн
8,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
10,17
Экономия: -0,42 грн
9,75 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
9,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
9,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
10,04
Экономия: -1,23 грн
8,81 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (4)
7,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
11,10
Экономия: -3,27 грн
7,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (15)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
11,33
Экономия: -1,01 грн
10,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (28)
9,74
Экономия: -0,44 грн
9,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (7)
9,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
10,45
Экономия: -1,16 грн
9,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (8)
7,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (9)
9,47
Экономия: -0,88 грн
8,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (10)
7,94 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
10,19
Экономия: -1,38 грн
8,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (11)
9,72
Экономия: -0,52 грн
9,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (7)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (19)
10,33
Экономия: -0,53 грн
9,80 грн