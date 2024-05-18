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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом клубники, №10 - Запорожье (620428) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
11,30
Экономия: -2,41 грн
8,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (16)
10,05
Экономия: -1,09 грн
8,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (16)
9,47 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (38)
9,90 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (29)
10,04
Экономия: -1,50 грн
8,54 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
9,58 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (12)
9,71
Экономия: -0,83 грн
8,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (10)
9,87
Экономия: -0,97 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
10,00
Экономия: -1,10 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (19)
9,59
Экономия: -0,73 грн
8,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
11,01
Экономия: -2,11 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
9,57
Экономия: -0,76 грн
8,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (10)
10,45
Экономия: -1,64 грн
8,81 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (18)
9,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (6)
9,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (9)
10,54
Экономия: -1,73 грн
8,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (5)
10,76
Экономия: -1,95 грн
8,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (10)
10,96
Экономия: -2,15 грн
8,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (9)
11,11
Экономия: -2,30 грн
8,81 грн