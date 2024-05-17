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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом клубники, №10 - Одесса (620428) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (20)
8,54 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (3)
11,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (28)
9,37
Экономия: -0,50 грн
8,87 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (13)
10,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
9,30 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (4)
14,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (9)
10,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (6)
11,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (15)
10,19
Экономия: -1,55 грн
8,64 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (33)
11,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (15)
9,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (7)
10,32
Экономия: -1,81 грн
8,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (23)
9,90 грн
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (3)
14,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (11)
8,68 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (7)
11,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
10,10
Экономия: -1,28 грн
8,82 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (24)
9,15
Экономия: -0,51 грн
8,64 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (10)
11,00 грн