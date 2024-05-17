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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом клубники, №10 - Львов (620428) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеке
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (19)
12,35 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
8,54 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (15)
10,44
Экономия: -0,07 грн
10,37 грн
Аптека копейка
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
9,74
Экономия: -1,35 грн
8,39 грн
Пульс
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Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (9)
8,46 грн
Аптека бам
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Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (36)
9,90 грн
D.s.
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Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (11)
12,35 грн
Пульс
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Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (15)
11,40 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (19)
8,54 грн
Swiss pharmacy
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Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (13)
10,16 грн
D.s.
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Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (7)
12,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (38)
9,90 грн
Подорожник
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Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (36)
9,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (14)
12,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (23)
8,03
Экономия: -0,39 грн
7,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
10,98
Экономия: -2,57 грн
8,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (4)
12,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (25)
9,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (65)
9,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (8)
12,35 грн