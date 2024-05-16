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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке со вкусом клубники, №10 - Харьков (620428) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (15)
9,00 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
9,37
Экономия: -0,47 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (12)
9,86
Экономия: -1,33 грн
8,53 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (33)
9,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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8,38 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (22)
9,94
Экономия: -1,59 грн
8,35 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
7,99 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (14)
9,74
Экономия: -1,27 грн
8,47 грн
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (37)
9,90 грн
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (16)
10,33
Экономия: -0,53 грн
9,80 грн
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Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (32)
9,74
Экономия: -0,44 грн
9,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (10)
9,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (4)
9,60
Экономия: -1,07 грн
8,53 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (18)
9,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (9)
9,47
Экономия: -0,88 грн
8,59 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (5)
7,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (11)
9,87
Экономия: -1,00 грн
8,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (13)
9,72
Экономия: -0,52 грн
9,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (20)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
10,33
Экономия: -0,53 грн
9,80 грн