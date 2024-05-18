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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке, №10 - Запорожье (559856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (10)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
9,98
Экономия: -1,76 грн
8,22 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
10,37
Экономия: -1,13 грн
9,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (7)
9,19 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (29)
9,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (14)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
9,31
Экономия: -1,14 грн
8,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (8)
9,38 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (27)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
9,30
Экономия: -1,17 грн
8,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
9,14
Экономия: -0,59 грн
8,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -0,75 грн
9,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (12)
9,17
Экономия: -0,73 грн
8,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (8)
11,01
Экономия: -2,11 грн
8,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (6)
9,68
Экономия: -1,26 грн
8,42 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (8)
10,14
Экономия: -1,59 грн
8,55 грн