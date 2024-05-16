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Аскорбинка-КВ таблетки 25 мг в этикетке, №10 - Харьков (559856) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (19)
9,00 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
10,01
Экономия: -1,17 грн
8,84 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (15)
9,44
Экономия: -1,27 грн
8,17 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (30)
9,90 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
9,73
Экономия: -1,16 грн
8,57 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
8,24 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (14)
10,94
Экономия: -1,67 грн
9,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (33)
9,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
11,33
Экономия: -2,00 грн
9,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (15)
10,06
Экономия: -1,54 грн
8,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (10)
8,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
10,45
Экономия: -1,16 грн
9,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (7)
7,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (13)
9,37
Экономия: -0,86 грн
8,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
8,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
9,77
Экономия: -1,32 грн
8,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
9,72
Экономия: -1,15 грн
8,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (21)
9,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
10,33
Экономия: -1,82 грн
8,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (14)
9,82
Экономия: -0,98 грн
8,84 грн