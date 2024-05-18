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Ацемик таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №10 - Запорожье (745224) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
244,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
259,57
Экономия: -28,57 грн
231,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
284,79
Экономия: -46,09 грн
238,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
255,87
Экономия: -27,04 грн
228,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
256,60
Экономия: -27,32 грн
229,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
249,66
Экономия: -18,66 грн
231,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
247,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
244,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
254,99
Экономия: -25,71 грн
229,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
258,23
Экономия: -16,08 грн
242,15 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
244,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
244,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
228,45
Экономия: -8,55 грн
219,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
244,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
244,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
259,21
Экономия: -26,31 грн
232,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
281,60
Экономия: -43,50 грн
238,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
244,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (153)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
244,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
264,51
Экономия: -44,63 грн
219,88 грн