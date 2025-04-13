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Атопи интенсив крем насыщенный Гирудо дерм атопик програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Атопи интенсив крем насыщенный Гирудо дерм атопик програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Киев
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Доступно в 485 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
173,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
193,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
170,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
200,26
Экономия при брони:
-23,08 грн
177,18
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
159,24
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
186,67
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
216,98
Экономия при брони:
-12,78 грн
204,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
202,19
Экономия при брони:
-29,69 грн
172,50
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
147,80
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
201,30
Экономия при брони:
-9,91 грн
191,39
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
213,13
Экономия при брони:
-8,96 грн
204,17
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Виталюкс
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
229,90
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
199,20
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
199,97
Экономия при брони:
-19,61 грн
180,36
грн
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