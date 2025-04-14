Атопи интенсив крем насыщенный Гирудо дерм атопик програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
200,03
Экономия при брони: -27,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,11
Экономия при брони: -24,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
205,48
Экономия при брони: -34,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
202,88
Экономия при брони: -27,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
204,98
Экономия при брони: -29,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон