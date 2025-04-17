Атопи интенсив крем насыщенный Гирудо дерм атопик програм (Atopi intensive saturated cream Hirudo derm atopic program)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
205,72
Экономия при брони: -27,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
216,34
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
201,29
Экономия при брони: -23,43 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
202,08
Экономия при брони: -23,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,37
Экономия при брони: -28,66 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
211,41
Экономия при брони: -6,67 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
206,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
210,66
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл №1
МНПО Биокон
199,93
Экономия при брони: -16,35 грн