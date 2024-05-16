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ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухой, очень сухой и склонной к атопии кожи - Киев (573277) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 387 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
158,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
134,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
156,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
134,62 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
158,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
151,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
165,83 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
171,26
Экономия: -29,05 грн
142,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
145,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
146,30 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
170,30
Экономия: -41,32 грн
128,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
185,80
Экономия: -32,25 грн
153,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
182,16
Экономия: -42,81 грн
139,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
152,52
Экономия: -5,91 грн
146,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
170,82
Экономия: -13,90 грн
156,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
183,18
Экономия: -29,62 грн
153,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
135,29
Экономия: -7,43 грн
127,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
158,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
149,89 грн