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ATOPI INTENSIVE НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ серии "HIRUDO DERM ATOPIC PROGRAM" 100 мл для сухой, очень сухой и склонной к атопии кожи - Харьков (573277) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
185,26
Экономия: -46,33 грн
138,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
157,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
169,07
Экономия: -23,35 грн
145,72 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
157,26 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
156,89 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
157,68 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
158,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
164,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
170,38
Экономия: -34,94 грн
135,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
146,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
150,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
166,77 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
150,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
162,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
136,49
Экономия: -9,70 грн
126,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
162,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
136,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
135,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (1)
145,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 25 мин
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
142,84 грн