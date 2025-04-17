Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6867,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6816,60 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6445,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6860,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
152.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6887,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
179.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
212.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6840,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
215.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6862,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
218.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6972,00
Экономия при брони: -198,00 грн
6774,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
222.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7138,32 грн
Ровно-медфарм
Березно, ул. Киевская, 19
232.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7344,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
246.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
252.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6875,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
254.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8027,26
Экономия при брони: -405,96 грн
7621,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
259.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5797,36
Экономия при брони: -341,08 грн
5456,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
277.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6948,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
278.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6916,76 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
278.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7004,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
280.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6971,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
287.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6935,80 грн