Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6923,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6889,56 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6971,32 грн
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6875,04 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5708,15
Экономия при брони: -254,86 грн
5453,30 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6935,80 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6932,68 грн
Подорожник
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
250.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Мед-сервис
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
256.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Рустави, 13
278.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8027,26
Экономия при брони: -405,96 грн
7621,30 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Смелянская, 38
278.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5797,36
Экономия при брони: -341,08 грн
5456,28 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
286.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8109,92
Экономия при брони: -297,58 грн
7812,34 грн
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
350.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7088,56 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
364.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6867,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
367.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6816,60 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
387.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6862,80 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
407.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6972,00
Экономия при брони: -198,00 грн
6774,00 грн
Аптека копейка
Прилуки, ул. Киевская, 279
408.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3742,97
Экономия при брони: -218,88 грн
3524,09 грн
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
446.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6887,36 грн
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
460.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6445,66 грн