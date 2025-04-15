Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Максимовича, 11
5.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1785,67 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6948,48 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6916,76 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6994,40
Экономия при брони: -23,66 грн
6970,74 грн
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6840,88 грн
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7138,32 грн
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6232,80 грн
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6860,24 грн
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
220.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6445,66 грн
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
226.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6887,36 грн
Ровно-медфарм
Березно, ул. Киевская, 19
233.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7344,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6816,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
329.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6867,60 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
497.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6862,80 грн
Подорожник
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
508.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Подорожник
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
509.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
569.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6875,04 грн
Мед-сервис
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
571.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Аптека
Черкассы, ул. Чехова, 101
583.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4668,75
Экономия при брони: -0,45 грн
4668,30 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
593.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6971,32 грн