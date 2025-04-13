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Олимель N7E (Olimel N7E)
Олимель N7E (Olimel N7E)
Киев
(адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6862,80
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
132.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3667,53
Экономия при брони:
-143,44 грн
3524,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
155.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони:
-0,60 грн
6224,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1556,25
Экономия при брони:
-0,15 грн
1556,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
158.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3112,50
Экономия при брони:
-0,30 грн
3112,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
160.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4668,75
Экономия при брони:
-0,45 грн
4668,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
166.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
182.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7088,56
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
198.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6867,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
199.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони:
-0,60 грн
6224,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6816,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6932,68
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6935,80
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
272.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7344,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6445,66
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
278.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6860,24
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
295.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6875,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
303.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7138,32
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6971,32
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
345.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6887,36
грн
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