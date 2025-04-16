Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5856,13
Экономия при брони: -402,83 грн
5453,30 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6932,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6935,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8254,39
Экономия при брони: -442,05 грн
7812,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
147.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6889,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6923,88 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
157.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6971,32 грн
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
165.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6875,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
184.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
208.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
221.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -0,60 грн
6224,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
236.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7088,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
307.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3678,16
Экономия при брони: -154,07 грн
3524,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 19 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
310.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6992,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
312.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7057,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
313.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5642,98
Экономия при брони: -324,45 грн
5318,53 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6884,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7062,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
313.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6972,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
313.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7016,16 грн