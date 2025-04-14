Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8153,89
Экономия при брони: -341,55 грн
7812,34 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
134.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5703,22
Экономия при брони: -249,92 грн
5453,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6992,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
194.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7016,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6972,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6884,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7062,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
195.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7502,59
Экономия при брони: -411,22 грн
7091,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7057,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
198.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7003,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6932,68 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
198.7 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6924,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6935,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
199.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7622,14
Экономия при брони: -473,46 грн
7148,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
200.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7005,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
224.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7088,56 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
234.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4668,75
Экономия при брони: -0,45 грн
4668,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
240.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
276.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6889,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
277.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6923,88 грн