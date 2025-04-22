Киев
Олимель N7E (Olimel N7E)

Олимель N7E (Olimel N7E)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
126.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3728,80
Экономия при брони: -204,72 грн
3524,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6232,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
234.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8057,90
Экономия при брони: -436,60 грн
7621,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
235.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5813,82
Экономия при брони: -357,54 грн
5456,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 5/1
254.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7129,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 26
270.0 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6225,00
Экономия при брони: -57,20 грн
6167,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
319.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6867,60 грн
Ровно-медфарм
Открыто
Круглосуточно
Березно, ул. Киевская, 19
320.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7344,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
324.4 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6816,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
339.5 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6932,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
339.6 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6232,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
365.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7138,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
381.9 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6445,66 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
382.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6860,24 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 14:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
384.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6891,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
384.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7057,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
384.3 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7003,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
385.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6992,40 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
386.1 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7062,52 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
Олимель N7E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6843,92 грн
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