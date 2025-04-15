Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1540,47
Экономия при брони: -58,22 грн
1482,25 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8002,50
Экономия при брони: -428,56 грн
7573,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
90.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3063,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
91.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6088,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6505,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
129.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1641,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
187.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6267,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
199.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6743,20
Экономия при брони: -215,10 грн
6528,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
249.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4786,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,84 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
250.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6788,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
250.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7206,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
252.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1882,21
Экономия при брони: -108,22 грн
1773,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
252.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7222,81
Экономия при брони: -254,23 грн
6968,58 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
255.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6051,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
256.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5614,00
Экономия при брони: -292,04 грн
5321,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
256.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6904,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
256.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7008,15
Экономия при брони: -350,60 грн
6657,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
256.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6980,68 грн