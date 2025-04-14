Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7127,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6554,40
Экономия при брони: -73,00 грн
6481,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,60
Экономия при брони: -452,20 грн
6481,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6783,88 грн
В городах рядом
Подорожник
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
207.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Теплик, ул. Независимости, 38
252.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
252.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Христиновка, ул. Украинская, 30
264.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
264.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
264.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
264.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1641,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
264.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6505,09 грн
Подорожник
Ямполь, перек. Соборная / Замковая, 23/14
266.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Ладыжин, ул. Строителей, 17-А
267.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 12-Г
268.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Вапнярка, ул. Независимости, 207-В
269.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Вапнярка, ул. Независимости, 78-А
270.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн
Подорожник
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
276.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6108,70 грн