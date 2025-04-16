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Олимель N4E (Olimel N4E)
Олимель N4E (Olimel N4E)
Николаев
(адрес не указан)
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,60
Экономия при брони:
-478,60 грн
6455,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6783,88
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6554,40
Экономия при брони:
-99,40 грн
6455,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
110.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7127,13
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
158.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1641,52
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
158.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6505,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
202.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 13:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется через 35 мин
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
243.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Теплик, ул. Независимости, 38
254.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
254.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
257.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 14:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
257.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
257.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 13:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
258.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1540,47
Экономия при брони:
-58,22 грн
1482,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
259.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6267,15
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
276.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6476,00
Экономия при брони:
-287,70 грн
6188,30
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
277.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3094,15
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
278.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7897,73
Экономия при брони:
-399,41 грн
7498,32
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
280.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6079,20
грн
Забрать 18.04 после 16:00
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