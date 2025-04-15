Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6355,00 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3063,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6710,80
Экономия при брони: -263,90 грн
6446,90 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6736,80 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7009,00 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6675,20
Экономия при брони: -228,30 грн
6446,90 грн
В городах рядом
Пульс
Городок, ул. Коцюбинского, 18
27.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6731,90 грн
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
63.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5998,40 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6552,35
Экономия при брони: -64,77 грн
6487,58 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6675,20
Экономия при брони: -289,50 грн
6385,70 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1631,85
Экономия при брони: -35,42 грн
1596,42 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 114
114.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6527,40
Экономия при брони: -141,70 грн
6385,70 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5904,21
Экономия при брони: -20,39 грн
5883,82 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
114.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6385,70 грн
Подорожник
Демидовка, ул. Мира, 46
114.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6105,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Пирогова, 16-Б
118.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,60
Экономия при брони: -460,80 грн
6472,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6554,40
Экономия при брони: -81,60 грн
6472,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 6
119.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6472,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Купчинского, 8
121.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6723,30
Экономия при брони: -250,50 грн
6472,80 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
121.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3242,05
Экономия при брони: -5,65 грн
3236,40 грн