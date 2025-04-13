Киев (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7120,36 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4865,48 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6275,81 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3781,76
Экономия при брони: -194,00 грн
3587,77 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4928,10
Экономия при брони: -62,63 грн
4865,48 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4928,10
Экономия при брони: -76,72 грн
4851,38 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7055,16 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6743,20
Экономия при брони: -274,70 грн
6468,50 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6810,28 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6685,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1621,83 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6685,70
Экономия при брони: -198,40 грн
6487,30 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
6.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7188,86
Экономия при брони: -363,56 грн
6825,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6710,80
Экономия при брони: -223,50 грн
6487,30 грн
Ощад аптека
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3345,70
Экономия при брони: -102,05 грн
3243,65 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6712,00
Экономия при брони: -188,00 грн
6524,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Урловская, 23
7.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5644,94
Экономия при брони: -265,97 грн
5378,97 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Белецкого Академика, 11
7.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6762,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3
9.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6977,40 грн