Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1641,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6505,09 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
128.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6267,15 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
131.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1540,47
Экономия при брони: -58,22 грн
1482,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8002,50
Экономия при брони: -428,56 грн
7573,94 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
193.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6476,00
Экономия при брони: -363,30 грн
6112,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
194.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3063,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
197.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3056,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
199.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6088,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
206.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6743,20
Экономия при брони: -215,10 грн
6528,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27-А
238.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
255.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,60
Экономия при брони: -452,20 грн
6481,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6783,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
256.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6554,40
Экономия при брони: -73,00 грн
6481,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
257.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7127,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
271.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
271.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
272.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 38
282.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Теплик, ул. Стуса Василия, 12
282.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6080,70 грн