Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6788,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7493,85
Экономия при брони: -525,27 грн
6968,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1845,48
Экономия при брони: -71,50 грн
1773,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7206,16 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6051,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
5.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5686,20
Экономия при брони: -364,25 грн
5321,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
5.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6904,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6994,77
Экономия при брони: -337,22 грн
6657,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6980,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4786,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1583,75 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
129.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6116,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6743,20
Экономия при брони: -215,10 грн
6528,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
165.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3063,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
167.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6094,00
Экономия при брони: -5,60 грн
6088,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
8051,97
Экономия при брони: -478,03 грн
7573,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
229.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6267,15 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
253.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1540,47
Экономия при брони: -58,22 грн
1482,25 грн