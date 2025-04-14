Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7905,06
Экономия при брони: -331,12 грн
7573,94 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3063,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
71.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1540,47
Экономия при брони: -58,22 грн
1482,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 28/2
71.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6094,00
Экономия при брони: -5,60 грн
6088,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6505,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
125.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1641,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 16
128.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6116,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6743,20
Экономия при брони: -215,10 грн
6528,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
132.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6267,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,84 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6788,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
194.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
4786,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7206,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 5 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6735,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
195.5 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1876,86
Экономия при брони: -102,88 грн
1773,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
195.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7248,73
Экономия при брони: -280,15 грн
6968,58 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
198.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6051,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
199.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1583,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
199.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5674,43
Экономия при брони: -352,48 грн
5321,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 4
199.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6904,76 грн