Киев
Олимель N4E (Olimel N4E)

Олимель N4E (Olimel N4E)

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1678,00
Экономия при брони: -62,75 грн
1615,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3
123.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6849,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
123.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1589,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1589,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
125.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7077,74
Экономия при брони: -252,44 грн
6825,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5034,00
Экономия при брони: -188,25 грн
4845,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5257,35
Экономия при брони: -489,90 грн
4767,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3781,76
Экономия при брони: -194,00 грн
3587,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6495,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7149,87
Экономия при брони: -499,29 грн
6650,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6275,81 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7120,36 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3178,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
128.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6685,70
Экономия при брони: -329,10 грн
6356,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
129.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6999,70
Экономия при брони: -643,10 грн
6356,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3338,40
Экономия при брони: -160,10 грн
3178,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6549,96 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6712,00
Экономия при брони: -251,00 грн
6461,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1678,00
Экономия при брони: -62,75 грн
1615,25 грн
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