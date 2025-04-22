Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Олимель N4E (Olimel N4E)
Олимель N4E (Olimel N4E)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1678,00
Экономия при брони:
-62,75 грн
1615,25
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 3
123.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6849,50
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
123.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1589,15
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1589,15
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 43/12
125.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7077,74
Экономия при брони:
-252,44 грн
6825,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5034,00
Экономия при брони:
-188,25 грн
4845,75
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
5257,35
Экономия при брони:
-489,90 грн
4767,45
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3781,76
Экономия при брони:
-194,00 грн
3587,77
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ялтинская / Литвинского, 24/23
127.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6495,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7149,87
Экономия при брони:
-499,29 грн
6650,58
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6275,81
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
7120,36
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6933,56
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3178,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
128.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6685,70
Экономия при брони:
-329,10 грн
6356,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
129.7 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6999,70
Экономия при брони:
-643,10 грн
6356,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
3338,40
Экономия при брони:
-160,10 грн
3178,30
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6549,96
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
6712,00
Экономия при брони:
-251,00 грн
6461,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Олимель N4E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл №4
Baxter
1678,00
Экономия при брони:
-62,75 грн
1615,25
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню