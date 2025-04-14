Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
537,06
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
553,38
Экономия при брони: -53,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
569,40
Экономия при брони: -98,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
279,85
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
569,40
Экономия при брони: -98,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
593,98
Экономия при брони: -112,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
577,91
Экономия при брони: -32,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
581,47
Экономия при брони: -34,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
605,66
Экономия при брони: -59,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
607,76
Экономия при брони: -84,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
566,41
Экономия при брони: -20,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
569,40
Экономия при брони: -98,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
556,03
Экономия при брони: -86,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
569,30
Экономия при брони: -98,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
592,54
Экономия при брони: -46,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
597,94
Экономия при брони: -51,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Гиаль-Эроз суппозитории вагинальные №10
Cydonia
579,45
Экономия при брони: -33,52 грн