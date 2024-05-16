Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для лицаАНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ СКЛОННОЙ К ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ SPF50+ "La Roche Posay"Цены в аптеках

АНТГЕЛИОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ТОНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КОЖИ СКЛОННОЙ К ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ SPF50+ "La Roche Posay" 50 мл - Киев (580402) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
712,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
712,47 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
873,80
Экономия: -26,21 грн
847,59 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
907,40 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
846,06 грн
Ласкава
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
733,20 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
948,25
Экономия: -28,45 грн
919,80 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
843,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
873,80
Экономия: -26,21 грн
847,59 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (2)
854,40
Экономия: -2,32 грн
852,08 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Коростень, пл. Базарная, 3
Всего: упаковка (1)
849,64
Экономия: -5,54 грн
844,10 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
849,07 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, бульв. Шевченко Тараса, 35
Всего: упаковка (2)
848,94 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 41
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
875,25 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (3)
917,98 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Городенка, ул. Богуна Ивана, 1-К
Всего: упаковка (1)
854,73
Экономия: -2,32 грн
852,41 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
846,88
Экономия: -3,49 грн
843,39 грн