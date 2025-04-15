Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
333,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
249,22
Экономия при брони: -10,74 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,70
Экономия при брони: -15,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
317,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
317,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
360,10
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,03
Экономия при брони: -11,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
251,37
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,53
Экономия при брони: -36,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
304,83
Экономия при брони: -15,52 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,76
Экономия при брони: -36,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,95
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,79
Экономия при брони: -44,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
317,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
247,38
Экономия при брони: -9,67 грн