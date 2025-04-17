Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,89
Экономия при брони: -14,44 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
306,08
Экономия при брони: -17,63 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -36,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,96
Экономия при брони: -12,41 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,57
Экономия при брони: -20,12 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,05
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,63
Экономия при брони: -14,18 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
307,39
Экономия при брони: -19,93 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,29
Экономия при брони: -20,84 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -36,60 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,45
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,10
Экономия при брони: -36,80 грн