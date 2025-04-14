Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,90
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
295,84
Экономия при брони: -12,36 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,80
Экономия при брони: -14,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,77
Экономия при брони: -12,32 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
346,80
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека нц
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,90
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,02
Экономия при брони: -19,57 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
301,40
Экономия при брони: -12,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
304,08
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
255,50
Экономия при брони: -17,79 грн