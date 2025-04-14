Киев
Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)

Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 211 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
290,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
290,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
281,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,90
Экономия при брони: -15,45 грн
288,45 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
338,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
295,84
Экономия при брони: -12,36 грн
283,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,80
Экономия при брони: -14,35 грн
288,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
290,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,77
Экономия при брони: -12,32 грн
288,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
346,80
Экономия при брони: -38,70 грн
308,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
281,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
290,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,90
Экономия при брони: -15,45 грн
288,45 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 44 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
311,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,02
Экономия при брони: -19,57 грн
288,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -44,80 грн
308,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
301,40
Экономия при брони: -12,85 грн
288,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
304,08
Экономия при брони: -15,63 грн
288,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
255,50
Экономия при брони: -17,79 грн
237,71 грн
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