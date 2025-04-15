Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -41,60 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -41,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
305,00
Экономия при брони: -16,55 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
360,50
Экономия при брони: -49,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -41,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,30
Экономия при брони: -42,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -41,60 грн