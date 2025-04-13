Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 768 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
320,80
Экономия при брони: -82,97 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
320,80
Экономия при брони: -82,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
299,41
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,05
Экономия при брони: -19,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,10
Экономия при брони: -31,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,37
Экономия при брони: -11,92 грн