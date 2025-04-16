Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,40
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
322,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
252,54
Экономия при брони: -14,83 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,67
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
305,73
Экономия при брони: -17,28 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
305,03
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,99
Экономия при брони: -21,54 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
307,47
Экономия при брони: -19,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,68
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн