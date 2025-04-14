Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 349 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
299,52
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,73
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
253,89
Экономия при брони: -16,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
303,32
Экономия при брони: -14,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"