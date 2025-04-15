Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,38
Экономия при брони: -20,93 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,61
Экономия при брони: -21,16 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,58
Экономия при брони: -21,03 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -42,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
2.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,00
Экономия при брони: -42,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
249,41
Экономия при брони: -11,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
247,43
Экономия при брони: -9,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
293,18
Экономия при брони: -16,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
305,24
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
249,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
306,19
Экономия при брони: -17,74 грн