Карвелис пастилки (Carvelis pastilles)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,70
Экономия при брони: -40,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
309,00
Экономия при брони: -20,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,10
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
306,25
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,10
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
300,95
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -39,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
302,13
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
308,54
Экономия при брони: -20,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
353,10
Экономия при брони: -39,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
299,35
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
340,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Карвелис® пастилки блистер №20
Универсальное агентство "Про-Фарма"
352,90
Экономия при брони: -39,50 грн