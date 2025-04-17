Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
453,39
Экономия при брони: -59,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
450,32
Экономия при брони: -56,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
448,84
Экономия при брони: -54,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,72
Экономия при брони: -51,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
460,09
Экономия при брони: -28,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
446,72
Экономия при брони: -16,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
447,32
Экономия при брони: -16,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн