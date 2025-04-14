Киев
Альфаполистатин (Alphapolistatin)

Альфаполистатин (Alphapolistatin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 153 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
417,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
452,55
Экономия при брони: -21,99 грн
430,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
447,18
Экономия при брони: -16,54 грн
430,64 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
450,91
Экономия при брони: -65,28 грн
385,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
441,98
Экономия при брони: -35,90 грн
406,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
418,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
301,67
Экономия при брони: -14,26 грн
287,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
452,63
Экономия при брони: -46,55 грн
406,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
452,81
Экономия при брони: -23,27 грн
429,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
461,70
Экономия при брони: -46,38 грн
415,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
407,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
420,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
420,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
447,24
Экономия при брони: -16,54 грн
430,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
450,09
Экономия при брони: -62,80 грн
387,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
408,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
443,85
Экономия при брони: -28,53 грн
415,32 грн
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