Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
440,31
Экономия при брони: -20,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,36
Экономия при брони: -24,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
449,64
Экономия при брони: -60,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,71
Экономия при брони: -65,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
151,88
Экономия при брони: -26,04 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
448,23
Экономия при брони: -70,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
456,18
Экономия при брони: -77,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
447,60
Экономия при брони: -64,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
301,67
Экономия при брони: -49,94 грн