Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
457,00
Экономия при брони: -69,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
451,22
Экономия при брони: -63,43 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
441,10
Экономия при брони: -41,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,90
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
439,30
Экономия при брони: -39,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,50
Экономия при брони: -34,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
444,30
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,50
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
151,55
Экономия при брони: -22,38 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,90
Экономия при брони: -34,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,90
Экономия при брони: -34,90 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
434,50
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,60
Экономия при брони: -45,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
151,55
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,02
Экономия при брони: -51,39 грн